Son Dakika Haberleri: Mardin'de araması bulunan 10 şahıs yakalandı
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Mardin'de araması bulunan 10 şahıs yakalandı

59 dakika önce

Mardin ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 22 şahıstan 10'u cezaevine gönderildi.

Mardin'de araması bulunan 10 şahıs yakalandı, System.String[]

Mardin ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 22 şahıstan 10'u cezaevine gönderildi.


Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan toplamda 22 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 10'u hükümlü olarak cezaevlerine teslim edildi. Diğer 12 şahsın ise serbest bırakıldığı belirtildi. - MARDİN

Emniyet Müdürlüğü, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:28 Kaynak: İHA
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