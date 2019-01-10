Mardin'de Aranan 129 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 129 kişi yakalandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 129 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik il genelinde uygulama ve denetimler yapıldığı belirtilerek, 2- 9 Ocak'ta yapılan denetimlerde, 76'sı yoklama kaçağı, aranan 129 kişinin yakalandığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:32 Kaynak: AA
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