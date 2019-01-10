Son Dakika Haberleri: Mardin'de Aranan 129 Kişi Yakalandı

Mardin'de Aranan 129 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 129 kişi yakalandı.

Mardin'de Aranan 129 Kişi Yakalandı, System.String[]
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 129 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik il genelinde uygulama ve denetimler yapıldığı belirtilerek, 2- 9 Ocak'ta yapılan denetimlerde, 76'sı yoklama kaçağı, aranan 129 kişinin yakalandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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