Mardin'de aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mardin'de aranan 2 hükümlü yakalandı
25.03.2021 19:35
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ekipler, Kızıltepe ilçesinde Sürekli Mahallesinde "yol kesmek sureti ile yağma" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S. ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası olan M.B'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.
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