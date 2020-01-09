Mardin'de, aranan 319 kişi havalimanında yakalandı - Son Dakika

MARDİN Havalimanı'nda, 2019 yılında, güvenlik kontrolünden geçerken haklarında arama olduğu tespit edilen 319 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Mardin Havalimanı'nda yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 319 zanlının yakalandığını açıkladı. Terör riski nedeniyle güvenlik komisyonunca alınan karar ile Genel Bilgi Toplama ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'yle sorgu yapılması kararı alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: