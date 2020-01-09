Mardin'de, aranan 319 kişi havalimanında yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de, aranan 319 kişi havalimanında yakalandı

7 saat önce

MARDİN Havalimanı'nda, 2019 yılında, güvenlik kontrolünden geçerken haklarında arama olduğu tespit edilen 319 kişi yakalandı.

Mardin'de, aranan 319 kişi havalimanında yakalandı, System.String[]

MARDİN Havalimanı'nda, 2019 yılında, güvenlik kontrolünden geçerken haklarında arama olduğu tespit edilen 319 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Mardin Havalimanı'nda yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 319 zanlının yakalandığını açıkladı. Terör riski nedeniyle güvenlik komisyonunca alınan karar ile Genel Bilgi Toplama ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'yle sorgu yapılması kararı alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ulusal ve uluslararası alanda ilimizin vitrini konumunda bulunan Mardin Havalimanı'nda hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmaktadır. 2019 yılında Mardin Havalimanı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'e seyahat eden 319 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilmiştir. Şüpheliler, haklarında gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edilmiştir."


Emniyet Müdürlüğü, Mardin Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:27 Kaynak: DHA
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