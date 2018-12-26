Mardin'de Aranan 94 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Mardin'de 19-26 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda aranan 94 kişi gözaltına alındı.
Mardin
'de 19-26 Aralık
tarihlerinde yapılan çalışmalarda aranan 94 kişi gözaltına alındı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede 19- 26 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetimler yapıldığı belirtilerek, merkez 26, Kızıltepe
'de 35, Nusaybin
'de 23, Midyat
'ta 6, Derik
'te 2, Ömerli
ve Yeşilli
'de birer olmak üzere 94 şahsın yakalandığı kaydedildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:08 Kaynak: İHA
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