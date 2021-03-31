Mardin'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mardin'in Ömerli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ekipler, Ömerli ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 15 ay hapis cezası bulunan M.E'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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