Mardin'de aranan terörist jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Mardin'de aranan terörist jandarma tarafından yakalandı
23.04.2021 20:37
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörist jandarma tarafından yakalandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörist jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan A.S.'nin Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü üyesinin jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - MARDİN
Son Dakika Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu