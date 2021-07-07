Mardin'de aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yapmış olduğu çalışmalar sonucu hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.B. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Derik ilçesi Adak Mahallesinde ikamet eden, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.B., Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.S.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN