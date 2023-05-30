Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker, 14 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker, 14 yaralı

Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker, 14 yaralı

30.05.2023 17:17

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga çıktı. Yaklaşık 2 saat süren kavga sonrası aralarında tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuşun da olduğu 14 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinin kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Düzgün ve Otay aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker, 14 yaralı

KAVGA 2 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2 saat süren kavgada, tarafları ayırmaya çalışan uzman çavuş Y.C. ile her iki aileden F.O., N.O., T.O., M.S.O., H.O., A.O., H.D., M.D., B.D., M.T.D., M.D., B.D. ve İ.A. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Mazıdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker, 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker, 14 yaralı - Son Dakika
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