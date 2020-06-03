Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde amaca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde amaca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay sabah saatlerin Kızıltepe'ye bağlı Yeni köyde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akrabalar arasında önceki yıllarda arazi anlaşmazlığı nedeni ile başlayan husumet, ilçenin ileri gelenlerin araya girmesiyle barışla sonuçlanmıştı. Arazi anlaşmazlığı nedeni ile tekrar çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Kerim Karaboğa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan ağabeyi Şahin Karaboğa (22), yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Kerim Karaboğa'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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