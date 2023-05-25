Mardin'de arazi kavgasında yaralanan adam yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de arazi kavgasında yaralanan adam yaşam savaşını kaybetti

26.05.2023 01:12

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında önceki gün arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan 11 kişiden Fikret Aktaş tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

23 Mayıs'ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana gelen olayda, Keskin ve Aktaş aileleri, gece saatlerinde arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çıkan kavgada Fikret Aktaş (45), A.A. (22), M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de arazi kavgası: 10 yaralı 1 ölü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, Mardin'deki özel bir hastanede yoğun bakım servisine alınan Fikret Aktaş, bugün hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi, otopsinin ardından mezrada toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de arazi kavgasında yaralanan adam yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de arazi kavgasında yaralanan adam yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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