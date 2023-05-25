Mardin'de arazi kavgasında yaralanan adam yaşam savaşını kaybetti

23 Mayıs'ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana gelen olayda, Keskin ve Aktaş aileleri, gece saatlerinde arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çıkan kavgada Fikret Aktaş (45), A.A. (22), M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, Mardin'deki özel bir hastanede yoğun bakım servisine alınan Fikret Aktaş, bugün hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi, otopsinin ardından mezrada toprağa verildi.