Mardin'de arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde, arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Sanayi Mahallesi Midyat Sanayi Sitesi yakınındaki arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Mardin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan erkek cesedinin M.Ş.D'ye ait olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA
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