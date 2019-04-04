Son Dakika Haberleri: Mardin'de Artuklu ve Yeşilli Başkanları Göreve Başladı

Mardin'de Artuklu ve Yeşilli Başkanları Göreve Başladı

1 saat önce

Mardin'in merkez Artuklu ile Yeşilli ilçe belediye başkanlıklarına seçilen AK Parti'li Abdulkadir Tutaşı ve Hayrettin Demir, mazbatalarını alarak göreve başladı.

Mardin'in merkez Artuklu ile Yeşilli ilçe belediye başkanlıklarına seçilen AK Parti'li Abdulkadir Tutaşı ve Hayrettin Demir, mazbatalarını alarak göreve başladı.

Artuklu Belediye Başkanlığına seçilen Abdulkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı olan Hayrettin Demir, seçim kurullarında mazbatalarını teslim aldı. AK Parti'li başkanlar, birbirilerini tebrik edip, görevlerine başladı.

Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı; Yeşilli Belediye Başkanı Demir ile 40 yılı aşkındır arkadaş olduklarını ifade ederek, "Üçüncü defadır mazbatayı aynı anda birlikte alıyoruz. Çok güzel bir birlikteliğimiz, dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Hayrettin kardeşimi 40- 50 yıldan beri tanımaktan çok mutluyum. 40 yıllık bir hukukumuz var. Askerlik, eğitim enstitüsü, siyaset, dostluk, akrabalık hep birlikte sürdü, hep de sürecek Allah'ın izniyle. Daha önce babalarımız birlikte siyaset yapıyordu, dosttular. Bu dostluğu biz devam ettiriyoruz" dedi.

Tutaşı ile kader birlikteliklerinin olduğunu anlatan Demir ise en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğini anlatarak, "Aynı duygudan, aynı çizgiden, aynı heyecandan geliyoruz. Ben ve Tutaşı abimin bu memlekete, bu bölgeye aşkımız aynıdır, sevdamız aynıdır, davamız aynıdır. Hedefimiz hizmettir. Adımız Mardin, soyadımız birlik ve beraberlik ve kardeşliktir" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:59 Kaynak: DHA

AK Parti, Mardin, Yeşilli, Artuklu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:10:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Artuklu ve Yeşilli Başkanları Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]