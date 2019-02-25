Son Dakika Haberleri: Mardin'de Aşçılara Eğitim

Mardin'de Aşçılara Eğitim

23 dakika önce

Dünyaca ünlü şef Ali Demir, Mardin Olgunlaşma Enstitüsünce açılan aşçılık kursunda eğitim verdi.

Mardin'de Aşçılara Eğitim, System.String[]
Dünyaca ünlü şef Ali Demir, Mardin Olgunlaşma Enstitüsünce açılan aşçılık kursunda eğitim verdi.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsünün atölyesine katılan şef Demir, kursiyerleri bilgilendirerek, deneyimlerini genç aşçılara aktardı.

Demir, Mardin'in yöresel yemekleri konusunda Suudi Arabistan ve Çin restoranlarına danışmanlık yaptığını söyledi.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer ise, Mardin mutfağının ve el sanatlarının tanıtılması ile ilgili çalışmalara ağırlık verdiklerine işaret ederek, "Bu kapsamda deneyimlerini bizlerle paylaşan Ali Demir'e teşekkür ediyorum." dedi.

Program, gerçekleştirilen uygulamalı eğitimle devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:21 Kaynak: AA

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