Mardin'de asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı - Son Dakika

Mardin'de asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı

Mardin'de, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına aykırılık oluşturması nedeniyle asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı.

Mardin'de, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına aykırılık oluşturması nedeniyle asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı.

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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında asker uğurlamalarıyla ilgili gerekli kararların alınması için olağanüstü toplandı. Kent genelinde asker uğurlama tören ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla karar alındı. Toplantıda alınan karar şöyle:


"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine oy birliği ile karar verildi." - MARDİN

Mahmut Demirtaş, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı - Son Dakika
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