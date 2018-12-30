Son Dakika Haberleri: Mardin'de Askeri Hareketlilik

Mardin'de Askeri Hareketlilik

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin'den geçti.

Mardin'de Askeri Hareketlilik, System.String[]
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin'den geçti.

Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen aralarında tırlara yüklenmiş tanklar ile "Kirpi" adlı zırhlı araçların da bulunduğu askeri konvoy, Mardin- Kızıltepe ve Mardin- Nusaybin karayollarından geçerek Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:04 Kaynak: İHA

Nusaybin, Kızıltepe, Suriye, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuğun Hayatı Altüst Oldu Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti

Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 18:27:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Askeri Hareketlilik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]