Mardin'de Askeri Hareketlilik
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin'den geçti.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin
'den geçti.
Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen aralarında tırlara yüklenmiş tanklar ile "Kirpi" adlı zırhlı araçların da bulunduğu askeri konvoy, Mardin- Kızıltepe
ve Mardin- Nusaybin
karayollarından geçerek Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:04 Kaynak: İHA
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