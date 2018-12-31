Mardin'de Askeri Hareketlilik Sürüyor
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyların Mardin'den geçişleri sürüyor.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyların Mardin
'den geçişleri sürüyor.
Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, bugün öğle saatlerinde 12 araçlık tır konvoyu ile Mardin- Nusaybin
karayolundan Cizre
istikametine doğru götürüldü. Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:39 Kaynak: İHA
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