Mardin'de Askeri Hareketlilik Sürüyor
1 saat önce
Mardin'de askeri hareketlilik sürüyorMARDİN - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyların Mardin'den geçişleri sürüyor.
Mardin
'de askeri hareketlilik sürüyor
MARDİN - Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyların Mardin'den geçişleri sürüyor.
Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, bugün öğle saatlerinde 12 araçlık tır konvoyu ile Mardin- Nusaybin
karayolundan Cizre
istikametine geçti. Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:42 Kaynak: İHA
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