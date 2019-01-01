Son Dakika Haberleri: Mardin'de Askeri Hareketlilik Sürüyor

Mardin'de Askeri Hareketlilik Sürüyor

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyların Mardin'den geçişleri sürüyor.

Mardin'de Askeri Hareketlilik Sürüyor, System.String[]
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyların Mardin'den geçişleri sürüyor.

Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, bugün öğle saatlerinde 12 araçlık tır konvoyu ile Mardin-Nusaybin karayolundan Cizre istikametine doğru götürüldü. Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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