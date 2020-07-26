Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi - Son Dakika

Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi

Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildiMARDİN'in Savur ilçesinde güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) bulunup, imha edildi.

Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi MARDİN'in Savur ilçesinde güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) bulunup, imha edildi. Savur ilçesi kırsalında askerlerin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından EYP tuzaklandığı bilgisini değerlendiren, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan arazi aramasında, EYP tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından EYP, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi.

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:29

Kaynak: DHA

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