Mardin'de atlara eziyet edildiği yönünde paylaşım yapan Mardinli Marilyn Monroe'ya at sahibi tokat attı - Son Dakika
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Mardin'de atlara eziyet edildiği yönünde paylaşım yapan Mardinli Marilyn Monroe'ya at sahibi tokat attı

01.06.2022 15:15

ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliği sebebiyle "Mardinli Marilyn Monroe" lakabını alan Melek Karahan, kentte yasaklanmasına rağmen turistlerin bindirildiği ve eziyet edilen atlarla ilgili yaptığı paylaşım sonucu iş yerine gelen at sahibi Ş.E. tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Karahan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Zarar görebiliyorlar. Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım." dedi.

Melek Karahan, bir süre önce kentte belediye tarafından yasaklanan ama hala turistlerin bindirilip gezdirildiği ve atlara eziyet edildiği gerekçesiyle sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından iş yerine gelen ve at sahibi olduğu iddia edilen Ş.E., Karahan'a, "Bu atçılarla niye bu kadar uğraşıyorsunuz. Ben buraya gelmişim beni dinleyeceksin. O paylaştığın kişi benim yeğenim" dedi. Karahan da senin yeğenin terbiyesiz deyince Ş.E. de, "Sen ondan daha terbiyesizsin" dedi. Tartışma büyüyünce Ş.E., Karahan'a tokat attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Karahan darp raporu alıp şikayetçi oldu.

"AYAKLARI KAYIP DÜŞEBİLİYORLAR"

Yaşadığı olayı anlatan Melek Karahan, "İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum. Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Zarar görebiliyorlar. Gezdirmeyin, sadece binsinler, insinler ücretinizi yine alırsınız dedim. Zabıtalar, bana atları gördüğüm yerde video çekmemi ve kendilerine atmamı, hemen aldıracaklarını söylediler.

"SALDIRIYA UĞRAYACAĞIMI BİLMİYORDUM"

Ben de gördüğüm atların videosunu çektim, bir kısmını da sosyal medyada paylaştım. Daha sonra atçılardan biri iş yerime geldi. Kendisine kibar da davrandım. Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonra kapıya olay büyümesin diye onun arkadaşlarından biri geldi" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de atlara eziyet edildiği yönünde paylaşım yapan Mardinli Marilyn Monroe'ya at sahibi tokat attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de atlara eziyet edildiği yönünde paylaşım yapan Mardinli Marilyn Monroe'ya at sahibi tokat attı - Son Dakika
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