Mardin'de avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika

Mardin'de avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde avcılar yaban hayvanları için doğada yemleme yaptı.

Mardin'de avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde avcılar yaban hayvanları için doğada yemleme yaptı.

Midyat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği, "Doğaya bir yem de sen bırak" kampanyası kapsamında esnaftan topladığı yiyecekleri götürdükleri kırsal alana bıraktı.

Dernek başkanı Sedik Erbil, yaban hayvanlarının dondurucu soğukta aç kalmaması için kampanyaya başlattıklarını işaret ederek, "Bu vesile ile topladığımız yemleri doğaya bıraktık. Destek veren esnafa teşekkür ediyoruz." dedi.

Avcılar, Midyat, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı
Sivrice depreminde herkes kaçarken servise devam eden garson dikkat çekti Yatak pozunu paylaşan Şeyma Subaşı'nın yapığı photoshop dikkatlerden kaçmadı Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisiyle tuvalet pozu ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 16:54:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]