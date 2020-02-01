Mardin'de avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika

Mardin'de avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı
6 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde avcılar yaban hayvanları için doğada yemleme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Mardin'in Midyat ilçesinde avcılar yaban hayvanları için doğada yemleme yaptı.
Midyat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği, "Doğaya bir yem de sen bırak" kampanyası kapsamında esnaftan topladığı yiyecekleri götürdükleri kırsal alana bıraktı.
Dernek başkanı Sedik Erbil, yaban hayvanlarının dondurucu soğukta aç kalmaması için kampanyaya başlattıklarını işaret ederek, "Bu vesile ile topladığımız yemleri doğaya bıraktık. Destek veren esnafa teşekkür ediyoruz." dedi.
Son Dakika İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı Sivrice depreminde herkes kaçarken servise devam eden garson dikkat çekti Yatak pozunu paylaşan Şeyma Subaşı'nın yapığı photoshop dikkatlerden kaçmadı Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisiyle tuvalet pozu ifşa oldu