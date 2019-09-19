Son Dakika Haberleri: Mardin'de avukatların uğradığı saldırıya kınama
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Mardin'de avukatların uğradığı saldırıya kınama

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Mardin Barosu'na kayıtlı iki avukatın evlerinin önünde uğradığı saldırıyı kınadı.

Mardin'de avukatların uğradığı saldırıya kınama, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Mardin Barosu'na kayıtlı iki avukatın evlerinin önünde uğradığı saldırıyı kınadı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Mardin'de avukat İbrahim Dündar ve avukat Özlem Dündar'ın, takip ettikleri bir dosyayla ilgili bazı kişilerin saldırısına uğradığı belirtildi.

"Şiddetin esir aldığı gözü dönmüş" saldırganların, İbrahim Dündar'ı bıçakla yaraladığı, 8 aylık hamile eşi Özlem Dündar'ı ise ağır şekilde darbettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meslektaşlarımıza acil şifalar diliyor, Türkiye Barolar Birliği olarak meslektaşlarımızın uğradığı saldırıyı kınıyor, Mardin Baromuzla birlikte soruşturmanın yakın takipçisi olacağımıza ve faillerin hukuk önünde cezalandırılmasını sağlayacağımıza söz veriyoruz. Saldırı, bir hakime ya da savcıya yapılsa verilecek tepki, maalesef yargının kurucu unsuru olan avukata yapıldığında aynı olmuyor. Bunun en son örneği iki saldırganın suçlarını itiraf etmelerine rağmen adli kontrolle serbest bırakılmaları olmuştur. Sadece şunu soruyoruz, bir hakim ya da savcı çifte bıçaklı saldırı olsa, hamile eş darbedilse, diğer eş bıçakla yaralansa saldırıyı gerçekleştirdiğini sorguda itiraf edenler salıverilir miydi? Başka sorumuz yok."

Türkiye Barolar Birliği, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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