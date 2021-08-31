Mardin'de ayağı asansör boşluğuna sıkışan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Mardin'de ayağı asansör boşluğuna sıkışan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesinde oturan ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, asansörden ineceği sırada ayağı asansör boşluğuna sıkıştı.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin çabası sonucu ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan vatandaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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