Mardin'de AYKOME toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de AYKOME toplantısı yapıldı

21.04.2022 18:24
Mardin'de AYKOME toplantısı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Nisan ayı toplantısı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Nisan ayı toplantısı yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, toplantının açılış konuşmasında, devletin imkanlarını israf etmeden vatandaşın hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

Kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Kurumlar arasındaki koordineli çalışma, zaman ve imkan israfının önüne geçmektedir. Bizler şehrimizi en güzel şekle getirmek için çabalayarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu doğrultuda, kaynaklarımızı en doğrul şekilde kullanıp, vatandaşlarımızın takdirini kazanma yönünde bir çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan da 2022 yılı içerisinde yapacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de AYKOME toplantısı yapıldı - Son Dakika


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