Mardin'de bal hasadı başladı - Son Dakika

Mardin'de bal hasadı başladı

MARDİN (İHA) – Muş Malazgirt, Siirt Pervari ve Hakkari Yüksekova yaylalarında bal üretimi yapan, 2018 yılı Kültür ve Tarım Ürünleri Oskar Yarışması'nda ödül alan Osman Altınbal hasadını yaptığı balı Mardin'de müşterilerine sunmaya başladı.

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MARDİN (İHA) – Muş Malazgirt, Siirt Pervari ve Hakkari Yüksekova yaylalarında bal üretimi yapan, 2018 yılı Kültür ve Tarım Ürünleri Oskar Yarışması'nda ödül alan Osman Altınbal hasadını yaptığı balı Mardin'de müşterilerine sunmaya başladı.

Bal ve arı ürünlerinin özellikle pandemi döneminde insan vücudu için büyük bir direnç kaynağı olduğunu ve bu dönemde en çok satılan ürünler arasında kestane balı, çam balı, polen, propolis, ana arı sütü ve arı ekmeği olduğunu ifade eden Osman Altınbal, küçüklüğünden beri arıcılık yaptığını söyledi. Altınbal, "Dergi ve kitap okuyarak kendimi geliştirdim. 16 yaşında arıcılık işine başladım. Ailem arıdan nasıl para kazanacaksın diyerek karşı çıkıp vazgeçirmeye çalıştılar. Para kazanmaya başlayınca ailede 30'a yakın kişiye meslek adına ilham kaynağı oldum. Şu an hepsi arıcılık yapıyor. Evli ve 4 çocuk babasıyım. 3 çocuğuma üniversite okuttum. Okul ile birlikte benimle çalıştılar. Mardin'de ilk arıcılık işini yapan benim. 2004 yılında Mardin Arı Yetiştiriciler Birliği'ni kurdum. 2 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Daha sonra bal paketleme tesisi kurdum. 2018 yılı Kültür ve Tarım Ürünleri Oskar Yarışması'nda Oskar Ödülü aldım. Balımızı Muş Malazgirt, Siirt Pervari ve Hakkari Yüksekova yaylalarında üretiyoruz. Şu an 650 tane arı kolonimiz mevcut ve her bir kovan 100 bin arıyı buluyor. Balımızın en büyük özelliklerinden biri içinde bulunan doğal şeker oranının yüzde 8 ile 10 arasında olmasıdır. Bunun sebebi ise doğuda sıcaklığın düşük olmasıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi sıcak bir bölgede yetişen çiçeklerde bulunan şeker oranı yüzde 38 ile 40 arasındadır. Bir diğer özelliği de yaylada tarımsal faaliyetlerin olduğu yerden uzak, tarımsal ilaçlamaya maruz kalmadan üretiliyor olmasıdır. Kilosu 60 liradan başlayıp 400 liraya varan kalite kalite ballarımız mevcut. Her yıl 7-8 ton bal üretiyoruz" dedi.

"Tamamen organik bal üretiyoruz"

Yıllık cirolarının 150 bin lirayı bulduğunu belirten Osman Altınbal, ürünlerinin tamamen organik olduğunu söledi. Altınbal, "Ürünlerimizin tamamı organik ve hijyenik olup 39 yıllık tecrübeye dayanarak müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bal akciğer, karaciğer gibi birçok hastalığa şifadır. Özellikle bu hastalık döneminde ve kış yaklaşırken vücut direncinizi yükseltmek istiyorsanız bal ve arı ürünleri tüketin" diye konuştu. - MARDİN

Mardin'de bal hasadı başladı
Mardin'de bal hasadı başladı
Mardin'de bal hasadı başladı
Mardin'de bal hasadı başladı
Mardin'de bal hasadı başladı
Mardin'de bal hasadı başladı
Mardin'de bal hasadı başladı

Malazgirt, Mardin, Siirt, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de bal hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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