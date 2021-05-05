Mardin'de başarılı trafik görevlileri ödüllendirildi - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla özverili çalışma sergileyen trafik personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın ve paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması amacıyla gerçekleştirilen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında görevlerinde üstün gayret ile fedakarlık gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli 6 trafik personeli, Vali Demirtaş tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Trafikte yaşanılabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak üstün gayret gösteren trafik personellerinin motivasyonun artırılması amacıyla ödüllendirildiğini belirten Vali Demirtaş, kente kazasız bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunarak görevlerinde başarı gösteren personelleri tebrik etti. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sınırlı etkinliğin yapıldığını aktaran Vali Demirtaş, trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek için kentin çeşitli yerlerine sürücü ile yayaları bilgilendirici afiş ve pankartların asıldığını kaydetti.

Valilikte düzenlenen programa, Vali Demirtaş'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir katıldı. - MARDİN