Mardin'de basın mensuplarına maske ve eldiven desteği - Son Dakika

Mardin'de sahada görev yapan gazetecilere maske, eldiven ve el jeli dağıtıldı.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, sahada görev yapan gazetecilere, maske, eldiven ve el jeli dağıtılması için Sağlık Daire Başkanlığına talimat verdi. Vali Yaman, kamuoyunu bilgilendirmek üzere saha olan basın mensuplarının, dada sağlıklı çalışmaları için, ihtiyaç duydukları maske, eldiven ve el jeli desteği verileceğini söyledi. Vali Yaman, "Yönetim olarak, Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve ilgili Bakanlıklarımız talimatları doğrultusunda, il genelinde her alanda tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın uyarılara dikkat ederek, evlerinde oturmaları bize en büyük destektir. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerine teşekkür ediyorum. Zor günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Sahada görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın sağlıklı koşullarda çalışmaları konusunda hassasiyetimiz var. İhtiyaç duydukları, maske, eldiven ve el jeli dezenfektanları Sağlık Dairesi Başkanlığından alabilirler. Bu konuda gerekli talimatlar verilmiştir" dedi.



Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, sahada görev yapan gazetecilere gösterilen duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik, "Devletimizin uygun gördüğü tedbirler il genelinde başarı ile uygulanıyor. Bu konuda vatandaşların da desteğine tanık oluyoruz. Vali ile sahada görev yapan arkadaşlarımız için maske ve dezenfektan konusunu görüştük. Sağlık Dairesi Başkanlığına talimat verildi. Sahadaki arkadaşlarımız daha sağlıklı şartlarda görevlerini yapacak. Vali Yaman'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MARDİN