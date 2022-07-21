Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı

21.07.2022 12:49
Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başına mermi isabet eden 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başına mermi isabet eden 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürüyen Onur Başboğa'nın başına nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

Başboğa'nın yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu ilçede özel bir hastaneye kaldırdı.

Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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