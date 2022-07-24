Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

24.07.2022 14:44
Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başına mermi isabet eden 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başına mermi isabet eden 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 21 Temmuz'da sokakta yürüdüğü sırada başına mermi isabet eden ve ağır yaralanan Onur Başboğa, ilçede tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

21 Temmuz'da Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürüdüğü sırada Başboğa'nın başına nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etmiş, çocuğun yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu ilçede özel bir hastaneye kaldırmıştı.

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Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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