Alınan bilgiye göre, 21 Temmuz'da sokakta yürüdüğü sırada başına mermi isabet eden ve ağır yaralanan Onur Başboğa, ilçede tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

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