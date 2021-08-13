Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a götürüldü - Son Dakika

Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta S.Ö. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen Baran Hasan Rasho'nun (23) cansız bedeni ailesi ve yakınları tarafından Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Irak Şengal 'e götürüldü.

Mardin 'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen kadının cansız bedeni, ailesi ve yakınları tarafından Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Irak 'a götürüldü.

Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık

Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor