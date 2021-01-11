Mardin'de bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Mardin'de İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla Elifana Mehmet Konuş İlkokulunda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve öğretmenlerin katılımıyla Elifana Mehmet Konuş İlkokulunda bayrak töreni yapılıp İstiklal Marşı okundu. Etkinliği evlerinin penceresinden izleyen vatandaşlar İstiklal Marşının okunmasına eşlik etti. - MARDİN