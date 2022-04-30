Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı

30.04.2022 11:39

Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı Mardin'de 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla trafik denetimi yapıldı.

Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı

MARDİN - Mardin'de 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla trafik denetimi yapıldı.

Ramazan Bayramı tedbirleri nedeniyle trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut katıldı. Denetimlerde durdurulan araçlara yol boyunca emniyet kemerinin takılı olması ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Bayram öncesi seyahat halindeyken emniyet kemerinin takılı olması için vatandaşları uyardıklarını belirten Vali Demirtaş, "Bayrama az bir zaman kaldı inşallah. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın araç kullanırken daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Özellikte emniyet kemeri takılması konusunda uyarılarda bulunuyoruz ve bayrama giriyoruz. Hiç kimsenin üzülmesini istemiyoruz. Hiç kimsenin sıkıntılı günlerde karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Onun için tüm sürücüleri lütfen emniyet kemerleriniz takmalarını rica ediyoruz. Bayrama da herkesin kemerli girmesin istiyoruz" dedi.

"Bayramınız kemerli olsun diyoruz"

Sürücülerin emniyet kemeri konusunda duyarlı olduklarını söyleyen Vali Demirtaş, "Sağ olsun bizim sürücülerimiz de bu konuda duyarlı olduklarını görüyoruz. Trafik tedbirlerimizi çok güzel bir şekilde alınmış, ilimizin her tarafında bu uygulamalar yapılıyor. İnşallah kazasız belasız bayram hep birlikte sıkıntısız gideceğiz diye düşünüyoruz. Özellikle yaralamalı trafik kazalarında eğer emniyet kemeri kullanırsan bu riski yüzde 60' a kadar azalttığımızı da görüyoruz. Özellikle bu uyarıyı yapıyoruz. Şu an Türkiye'nin her tarafında hem emniyetimiz hem jandarma bu konuda tüm insanlarımızın duyarlı olması konusunda olması konusunda uyarılarda bulundu. Onun için ben burada 24 saat görev başında bulunan hem emniyetteki personel arkadaşlarımıza hem jandarmadaki personel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar inşallah" diye konuştu.

Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika
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