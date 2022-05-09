MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU

09.05.2022 10:54

MARDİN'de normalleşmeyle birlikte artan yerli ve yabancı turist yoğunluğu, Ramazan Bayramı sonunda da devam ediyor.

MARDİN'de normalleşmeyle birlikte artan yerli ve yabancı turist yoğunluğu, Ramazan Bayramı sonunda da devam ediyor. Kentte otellerde yer kalmadığını belirten turizm acentesi yetkilisi İsmail Sincar, "Özellikle pandemiden sonraki bu yoğunluk biz turizmcilere çok iyi geldi. Çok güzel bir yoğunluk yaşıyoruz. Hem uçak biletleri açısından, hem de otellerimizin doluluk oranı açısından inanılmaz bir yoğunluk var. Otellerimizde yer bulamıyoruz " dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin gözde kentlerinden olan, yüzyıllardır farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı camilere, medreselere, kiliselere, tarihi yapılara ev sahipliği yapan Mardin'de, Ramazan Bayramı bitmesine rağmen yoğunluk sürüyor. Seyahat acenteleri tur sayısını artırırken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Personel ve araç sayılarını artıran tur firmaları talebe yetişmeye çalışırken, kentteki yoğunluk, pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizmcilerin yüzünü güldürdü.

'MARDİN'DE MİSAFİR GEZDİRMEYİ ÖZLEMİŞTİK'

İsmail Sincar, Mardin'de son yılların en fazla turist yoğunluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Çok ciddi bir yoğunluk oldu. Özellikle pandemiden sonraki bu yoğunluk biz turizmcilere çok iyi geldi. Hem uçak biletleri açısından, hem de otellerimizin doluluk oranı açısından inanılmaz bir yoğunluk var. Turlar için de hem personel, hem de araç olarak yetersiz kaldığımız bir durum oldu. Tabi bu hepimizi mutlu etti. 2 yıl aradan sonra bu durumu hepimizin yüzünü güldürdü. Mardin'de misafir gezdirmeyi özlemiştik, misafirlerimiz de Mardin'i gezmeyi özlemişti. Böylece bu özlemi gidermiş olduk" diye konuştu.

MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU
MARDİN'DE BAYRAM SONRASI DA TURİST YOĞUNLUĞU

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Kaynak: DHA

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