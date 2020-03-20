Mardin'de belediye bankları kaldırdı, oturma alanlarına güvenlik şeridi çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de belediye bankları kaldırdı, oturma alanlarına güvenlik şeridi çekti - Son Dakika

Mardin'de belediye bankları kaldırdı, oturma alanlarına güvenlik şeridi çekti

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar korona virüs tedbirlerini dinlemeyip banklarda oturmaya devam edince belediye ekipleri bankları kaldırdı ve oturma alanlarını güvenlik şeridiyle kapattı.

Mardin'de belediye bankları kaldırdı, oturma alanlarına güvenlik şeridi çekti, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar korona virüs tedbirlerini dinlemeyip banklarda oturmaya devam edince belediye ekipleri bankları kaldırdı ve oturma alanlarını güvenlik şeridiyle kapattı.

Kızıltepe'de korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden Cumhuriyet Meydanında toplu halde oturan vatandaşlar belediyeyi harekete geçirdi. Sabah saatlerinde meydana gelen zabıta ekipleri bankları söktü. Sökülen banklar ekipler tarafından römorklarla alandan götürüldü. Ayrıca meydan oturma alanlarına güvenlik şeridi çekildi. Güvenlik şeridi üzerine "sağlığınız için lütfen oturmayınız" uyarısı asıldı.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Amirliği yetkilisi İsmail Boran, vatandaşların uyarılarını dinlemediğini bunun üzerine Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi. Boran, "Cumhuriyet Meydanında şuan vatandaşlarımızın sağlığı için bariyer çektik. Vatandaşların duyarlı olması için uyarıda da bulunduk" dedi. - MARDİN

Kızıltepe, Zabıta, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:40 Kaynak: İHA

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