Son Dakika Haberleri: Mardin'de Belediye Bitkisel Atık Yağ Toplayacak

Mardin'de Belediye Bitkisel Atık Yağ Toplayacak

44 dakika önce

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bitkisel atık yağ toplayacak.

Mardin'de Belediye Bitkisel Atık Yağ Toplayacak, System.String[]
Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bitkisel atık yağ toplayacak.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, belediye olarak çevreye duyarlı, doğa dostu çalışmalar yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak istediklerini ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Bitkisel atık yağın toplanması önemli. Bitkisel atık yağları biriktirmek için belirlenen noktalara atık yağ bidonları yerleştirdik. Vatandaşlarımızın da konuya hassasiyetle yaklaşacağına inanıyoruz. Oluşacak duyarlılık ile doğaya önemli bir katkı sunmuş olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:54 Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel
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