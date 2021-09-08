Mardin'de belediye Kızıltepe'deki Stadyum Caddesi'nde asfaltlama çalışması başlattı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kızıltepe ilçesindeki Stadyum Caddesi'nde asfaltlama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı ile Fen İşleri Daire Başkanlığınca, 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele edecek Yeni Kızıltepe Spor Voleybol Takımı için asfaltlama programında olan Stadyum Caddesi'nde beton asfaltlama çalışması başlatıldı.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam çalışmalarla ilgili söz konusu caddede incelemelerde bulundu.

Program dahilinde Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı araçlar 20 genişlik 2 bin metre uzunluğundaki Stadyum Caddesinde malzeme sökümüne başladı. Malzeme sökümünün ardından alt zemin serimi, sıkıştırma, sulama çalışmaları yapılarak beton asfalt serimine geçilecek. Çevre düzenlemesi yapılacak caddenin daha düzenli kullanılması için refüj kaldırılacak. Kaldırımlar yenilecek, aydınlatma direkleri takılacak ve ağaçlandırma yapılacak.