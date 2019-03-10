Son Dakika Haberleri: Mardin'de 'Beni Affet Anne' İsimli Oyun Sahnelendi

Mardin'de 'Beni Affet Anne' İsimli Oyun Sahnelendi

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Beni Affet Anne' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Mardin'de 'Beni Affet Anne' İsimli Oyun Sahnelendi, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Beni Affet Anne' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen tiyatro oyunu Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sahnelendi. İki gün boyunca üç seans şeklinde sahnelenen oyuna öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Onur Yenidünya tarafından yazılan ve yönetilen aynı zamanda profesyonel tiyatro oyuncuları tarafından oynanan oyunu, öğrenciler ayakta alkışladı.

Oyununda, bir babanın uyuşturucu bağımlısı oğlunu kötü alışkanlıktan kurtarmak için verdiği mücadele anlatıldı. Aile içi sorunların da derinlemesine ele alındığı tiyatro oyununda uyuşturucu ve madde bağımlılığının zararlarının yanı sıra aile içi birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

Anne, Beni Affet, Mardin, Güncel
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