Mardin'de Beşik Kertmesi Töreninde Gözaltına Alınan Aileler Serbest Bırakıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi 2 çocuğa yapılan nişan töreni soruşturmasında gözaltına alınan aileler adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Dün, Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki çocuğun aile arasında düzenlenen nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkması ile başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocukların anne ve babaları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Tepki çeken görüntülerin ardından valilikten yapılan açıklamada da çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı ve koruma altına alındıkları duyurulmuştu. Öte yandan, çocukların nişandan 15 gün sonra da düğünlerinin planlandığı öğrenilmişti.