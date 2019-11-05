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Mardin'de beslenme okulu eğitimi başladı

6 saat önce

Mardin'de Beslenme Okulu Projesi'nin 7. etap eğitimleri başladı.

Mardin'de beslenme okulu eğitimi başladı, System.String[]

Mardin'de Beslenme Okulu Projesi'nin 7. etap eğitimleri başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, kadınlara yönelik sağlıklı ve doğru beslenme yollarının kazandırılması amacıyla başlattığı proje kapsamında diyetisyen, beslenme uzmanı, gıda mühendisi, psikolog, aşçı, spor eğitmenleri tarafından kadınlara eğitim verilecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül, sağlıklı beslenmenin önemine işaret ederek, "Sağlıklı yaşamın, doğru beslenmenin, hastalık sürecinde iken doğru ve kaliteli beslenebilmenin ve bunun yanında çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olan obezite ile mücadele etme konusunda bilinçlenmenin, kişiye özel doğru beslenme, doğru miktarda porsiyon tüketimi gibi konular üzerinde durulacak." dedi.

Bingül, eğitim sürecini tamamlayan katılımcılara 3 ayrı dalda sertifika verileceğini sözlerine ekledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyetisyen, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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