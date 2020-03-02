Mardin'de beslenme okulu eğitimleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de beslenme okulu eğitimleri başladı - Son Dakika

Mardin'de beslenme okulu eğitimleri başladı

6 saat önce

Mardin'de beslenme okulu eğitimleri başladı.

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Mardin'de beslenme okulu eğitimleri başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Diyetisyen eşliğinde işin asıl mutfağında olan kadınlara yönelik, sağlıklı ve doğru beslenmenin yollarının kazandırılması kararlılığı ile başlatılan Beslenme Okulu Projesi'nin 8. etabının eğitimlerle başladı.

Program süresince, diyetisyen ve gıda teknisyeni ile birlikte mutfak atölyesinde haftanın bir günü sağlıklı, düşük kalorili, uygulanabilir ve besin değerleri korunarak hazırlanması amaçlanan tarifelerin yer aldığı workshop'lar düzenlenecek.

3 ay ve haftanın 4 günü sürecek eğitimlerden sonra 'Sağlıklı Beslenme Sertifikası' verilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyetisyen, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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