Mardin'de beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücü Eken ile yanında bulunan Ramazan Kınav yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

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