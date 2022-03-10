Betonarme yapının yıkılmasıyla 651 yıllık cami daha görünür olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Betonarme yapının yıkılmasıyla 651 yıllık cami daha görünür olacak

10.03.2022 10:22

Mardin'in mimari yapısının ortayı çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, 651 yıllık tarihi Latifiye Camisi'nin siluetini bozan 4 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı.

Mardin'in mimari yapısının ortayı çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, 651 yıllık tarihi Latifiye Camisi'nin siluetini bozan 4 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Artuklu Sultanlarından Melik Salih ve Melik Muzaffer döneminde görev alan Abdüllatif bin Abdullah tarafından 1371 yılında inşa ettirilen Latifiye Camisi'nin siluetini bozan betonarme binanın yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin balyozlarla yaptıkları yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, daha sonra şehrin mimari dokusuna kavuşması için yıkılacak sit alanındaki betonarme yapıları inceledi.

Demirtaş, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

"Mardin'in geleceğini, geçmişinde aramaya çalışacağız"

Özellikle sit alanı içerisindeki kaçak ve betonarme binaları yıktıklarını, şimdiye kadar 90'a yakın binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini bildiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Akın Apartmanı'nı yıkıyoruz. 1371 yıllarında yapılmış olan Latifiye Camisi'ni minaresiyle gün yüzüne çıkaracağız. Bugüne kadar bu kaçak yapıların büyük bir kısmı tarihimizi de gizlemiştir. İnşallah bu gizlenmiş olan tarihi yapıları yeniden canlandıracağız. Mardin'i, Mardin'in geleceğini, geçmişinde aramaya çalışacağız. Geçmişi ile geleceğimize yön vereceğimize inanıyorum."

Çalışmalar kapsamında ilk etapta kurulun aldığı kararlar doğrultusunda 240 yapıyı yıkacaklarını aktaran Demirtaş, turizm sezonuna kadar bu binaların büyük bir kısmını yıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yıkım çalışmalarında hiçbir sorun yaşamadıklarını dile getiren Demirtaş, "Sağolsun vatandaşımız bu konuda çok duyarlı. Herkes Mardin'in bu gizlenmiş tarihini ortaya çıkarılması konusunda çok ciddi anlamda yardımcı oluyor. Hem fiyat hem de yıkım konusunda yardımları ve katkıları var, onun için biz tüm Mardinlilere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Betonarme yapının yıkılmasıyla 651 yıllık cami daha görünür olacak
Betonarme yapının yıkılmasıyla 651 yıllık cami daha görünür olacak
Betonarme yapının yıkılmasıyla 651 yıllık cami daha görünür olacak

YORUMLAR
500
Vali Demirtaş marketleri denetledi Vali Demirtaş marketleri denetledi Alıcı çıkmadı, satılık kilisenin fiyatında indirime gidildi! Şimdiki fiyatı 4,5 milyon TL Alıcı çıkmadı, satılık kilisenin fiyatında indirime gidildi! Şimdiki fiyatı 4,5 milyon TL

Cumhuriyet Meydanı, Mahmut Demirtaş, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Betonarme yapının yıkılmasıyla 651 yıllık cami daha görünür olacak - Son Dakika


Son Dakika
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:30 Almanlar Türk SİHA'ları hakkında konuştu: Umudun silahı
10:24 Teknik servis adı altında telefon hırsızlığı mı başladı? Eskişehir'de yaşayan genç kız 40 gündür telefonuna ulaşamıyor
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
00:25 'Kız kaçırma' kavgası olaylı bitti! Kadın ve çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:44:50. #1.13#
SON DAKİKA: Betonarme yapının yıkılmasıyla 651 yıllık cami daha görünür olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement