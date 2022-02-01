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Mardin'de bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Mardin'de bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti

01.02.2022 10:57
Mardin'de bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir genç yaşamını yitirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir genç yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde Peygamber Camisi önünde amca çocukları olan Husame Hüseyin El Aziz (23) ile H.A.E.A. (15) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Husame Hüseyin El Aziz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan ev aramasında suçta kullanılan bıçak ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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