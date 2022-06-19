Alınan bilgiye göre, Yakup Can T. (25), Cumhuriyet Meydanı'nda daha önceden aralarında husumet bulunan ve adı henüz öğrenilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.