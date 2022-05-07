MARDİN'DE BİLALİ ŞENLİĞİ'NİN 5'İNCİSİ DÜZENLENİYOR - Son Dakika

MARDİN'de unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasları yaşatmak için Artuklu Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci kez Bilali Şenliği düzenlenecek.

Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, belediye ve GAP idaresi desteğiyle bu yıl da Bilali Şenliği'nin 5'incisini düzenliyor. Şenlik kapsamında kırsal Alımlı Mahallesi'nde çeşitli etkinlikler ve gösteriler yapılacak. Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasın yeniden canlandırılacağını söyledi. Başkan Tutaşı, 'Kırsal Alımlı Mahallesi'nde 1958 yılına kadar arpaların sararmasıyla birlikte hasat döneminin başladığını müjdeleyen bir halk şenliği düzenleniyordu. Biz bu kültürümüzü geleneksel olarak düzenleyeceğimiz şenliklerle yaşatmaya çalışacağız' dedi.

Başkan Tutaşı, 'Geçmişine sahip çıkmayan, geleceği de olamaz. Her yıl Mayıs ayının ilk hafta sonunda hasadın bereketlenmesi için kurbanlar kesilir, yemekler pişirilir ve dostlarla, akrabalarla paylaşılırdı. Bereket dualarının yanı sıra hastalara şifa bulmak için de bu tepeye çıkılır ve burada dualar edilirdi. Şenlikte büyük bir pazar yeri kurulur, Mardin'den gelen leblebici ve çerçilerden alışveriş yapar. Alana gelen dengbejler, davul zurna ve rebabiler müzikleriyle şenliğe renk katar. Birlikte halaylar çekilir, çeşitli oyunlar ve eğlenceler düzenlenir. Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenecek Bilali Şenliği ile bölgenin somut olmayan kültürel mirasları arasında olan bir ritüelin köylülerle birlikle tekrar düzenlenerek yaşatılmasını sağlayacağız. Bu kültürün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma altına alınan Bilali Köyü'nün, kültür turizm destinasyonlarından biri olmasını hedefliyoruz' diye konuştu.