MARDİN'DE BİLALİ ŞENLİĞİ'NİN 5'İNCİSİ DÜZENLENİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

MARDİN'DE BİLALİ ŞENLİĞİ'NİN 5'İNCİSİ DÜZENLENİYOR

07.05.2022 13:43

MARDİN'de unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasları yaşatmak için Artuklu Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci kez Bilali Şenliği düzenlenecek.

MARDİN'de unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasları yaşatmak için Artuklu Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci kez Bilali Şenliği düzenlenecek.

Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, belediye ve GAP idaresi desteğiyle bu yıl da Bilali Şenliği'nin 5'incisini düzenliyor. Şenlik kapsamında kırsal Alımlı Mahallesi'nde çeşitli etkinlikler ve gösteriler yapılacak. Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasın yeniden canlandırılacağını söyledi. Başkan Tutaşı, 'Kırsal Alımlı Mahallesi'nde 1958 yılına kadar arpaların sararmasıyla birlikte hasat döneminin başladığını müjdeleyen bir halk şenliği düzenleniyordu. Biz bu kültürümüzü geleneksel olarak düzenleyeceğimiz şenliklerle yaşatmaya çalışacağız' dedi.

Başkan Tutaşı, 'Geçmişine sahip çıkmayan, geleceği de olamaz. Her yıl Mayıs ayının ilk hafta sonunda hasadın bereketlenmesi için kurbanlar kesilir, yemekler pişirilir ve dostlarla, akrabalarla paylaşılırdı. Bereket dualarının yanı sıra hastalara şifa bulmak için de bu tepeye çıkılır ve burada dualar edilirdi. Şenlikte büyük bir pazar yeri kurulur, Mardin'den gelen leblebici ve çerçilerden alışveriş yapar. Alana gelen dengbejler, davul zurna ve rebabiler müzikleriyle şenliğe renk katar. Birlikte halaylar çekilir, çeşitli oyunlar ve eğlenceler düzenlenir. Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenecek Bilali Şenliği ile bölgenin somut olmayan kültürel mirasları arasında olan bir ritüelin köylülerle birlikle tekrar düzenlenerek yaşatılmasını sağlayacağız. Bu kültürün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma altına alınan Bilali Köyü'nün, kültür turizm destinasyonlarından biri olmasını hedefliyoruz' diye konuştu.

MARDİN'DE BİLALİ ŞENLİĞİ'NİN 5'İNCİSİ DÜZENLENİYOR
MARDİN'DE BİLALİ ŞENLİĞİ'NİN 5'İNCİSİ DÜZENLENİYOR
MARDİN'DE BİLALİ ŞENLİĞİ'NİN 5'İNCİSİ DÜZENLENİYOR
MARDİN'DE BİLALİ ŞENLİĞİ'NİN 5'İNCİSİ DÜZENLENİYOR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Hereke halısının son iki ustası zamana direniyor Son dakika haberi: Hereke halısının son iki ustası zamana direniyor

Artuklu, Mardin, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE BİLALİ ŞENLİĞİ'NİN 5'İNCİSİ DÜZENLENİYOR - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
13:32 Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları
13:01 Ekrem İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü: Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz"
12:55 600 bin dolar harcayıp yatırım yaptığı yer, 6 yıl sonra elinden alındı
12:50 DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt: Önce 6'lı masa
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:26 Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 13:50:24. #1.13#
SON DAKİKA: MARDİN'DE BİLALİ ŞENLİĞİ'NİN 5'İNCİSİ DÜZENLENİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement