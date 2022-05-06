Mardin'de Bilali Şenlikleri düzenlenecek - Son Dakika

Artuklu Belediyesi tarafından 8 Mayıs'ta Bilali Şenlikleri düzenlenecek.

Tahıl hasadının başlangıcı olarak kabul edilen Bilali Şenlikleri Artuklu ilçesinin Alımlı Mahallesinde yapılacak.

Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Bilali Şenliklerinin arpaların sararmasıyla hasat döneminin başladığını müjdeleyen bir şenlik olduğunu belirterek, belediye olarak her yıl geleneksel olarak düzenleyecekleri şenlik ile bölgenin somut olmayan kültürel mirasını yaşatacaklarını aktardı.

Tutaşı, "Bu kültürün sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve Alımlı'yı kültür, turizm destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.