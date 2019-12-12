Mardin'de bilinçli tüketici semineri verildi - Son Dakika
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Mardin'de bilinçli tüketici semineri verildi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, öğrencilere bilinçli tüketim konusunda seminer verdi.

Mardin'de bilinçli tüketici semineri verildi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, öğrencilere bilinçli tüketim konusunda seminer verdi.

Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında Midyat ilçesi Vali Kemal Nehrozoğlu Ortaokulundaki 200 öğrenciye öğrencilere bozuk veya ayıplı bir ürün alındığında ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Seminerin ardından öğrencilere, tüketici haklarını anlatan Bilinçli Tüketici Rehberi kitapçığı dağıtıldı.

Midyat, Zabıta, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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