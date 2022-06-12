Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı

12.06.2022 17:51
Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi.

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde Eski Hastane Caddesi'nde iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.Ö., çıplak gezerken vatandaşlar tarafından görüldü. Bazıları telefonla kamera kaydı alırken bir vatandaş A.Ö.'yü darp etti. Etrafı sarılan A.Ö.'nün, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı
Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı
Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı - Son Dakika

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