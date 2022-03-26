Mardin'de bir araç kundaklandı - Son Dakika
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Mardin'de bir araç kundaklandı

26.03.2022 10:49
Mardin'de bir araç kundaklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir araç kundaklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir araç kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Fırat Mahallesi Aslan Sokak'ta meydana geldi. Wolksvagen markalı 02 BC 182 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Mardin'de bir araç kundaklandı
Mardin'de bir araç kundaklandı
Mardin'de bir araç kundaklandı

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Nusaybin, Tragger, Mardin, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de bir araç kundaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de bir araç kundaklandı - Son Dakika
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